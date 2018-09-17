Миллиардер Марк Бениофф купит журнал Time за $190 млн

17 сентября 2018 05:37 (UTC+04:00)

Американский предприниматель, филантроп и генеральный директор корпорации Salesforce Марк Бениофф с супругой покупают журнал Time за $190 млн у медийного конгломерата Meredith. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в воскресенье телекомпания CNN.

"Бениоффы будут владеть журналом Time как семейным капиталовложением, - приводит телекомпания слова главного редактора издания Эдварда Фелсенталя. - Хотя Марк и Линн не будут заниматься конкретно нашим бизнесом, мы считаем, что нам крайне повезло располагать их напутствием и наставничеством на пути построения новой компании".

Сделку предполагается закрыть через 30 дней, уточнила телекомпания.

В прошлом году Meredith приобрел за $2,8 млрд издательскую компанию Time Inc., которой принадлежат десятки СМИ, в том числе журналы Time, Fortune и People. По сведениям газеты The New York Times, в сделке участвовали миллиардеры братья Чарльз и Дэвид Кохи. Meredith получила от принадлежащих им структур около $650 млн незадолго до транзакции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Число жертв шторма "Флоренс" в США достигло 15 человек
США 00:22
Китай настроен отказаться от нового раунда торговых переговоров с США - СМИ
Китай 16 сентября 21:40
В США пять человек арестованы за ограбление во время урагана "Флоренс"
США 16 сентября 13:49
Число жертв шторма "Флоренс" в США увеличилось до 13 человек
США 16 сентября 12:27
В США мужчина погиб при нападении акулы
США 16 сентября 04:37
В США без объяснения причин закрыли солнечную обсерваторию
США 16 сентября 03:37
Лента новостей
НАТО не пытается изолировать Россию и верит в необходимость диалога - Столтенберг
Другие страны 06:24
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Фиджи
Другие страны 04:26
В Вене открывается 62-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ
Другие страны 03:22
Deutsche Bank планирует вывести €450 млрд активов из Лондона в связи с Brexit - СМИ
Европа 02:26
В Канаде грузовой состав сошел с рельсов
Другие страны 01:10
Число жертв шторма "Флоренс" в США достигло 15 человек
США 00:22
Репортаж с последнего дня Гран-при Сингапура «Формулы-1» (ФОТО/ВИДЕО)
Другие страны 16 сентября 23:29
В Египте нашли еще одного древнего сфинкса
Арабские страны 16 сентября 22:28
Премьер-министр Грузии отправился с рабочим визитом в США
Грузия 16 сентября 22:16