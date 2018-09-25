США не вернутся в СПЧ ООН до проведения реформ - Трамп

США не вернутся в СПЧ ООН до проведения реформ в этой организации, заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

"США приняли решение о выходе из СПЧ, и мы не вернемся в него до тех пор, пока не будет проведена реальная реформа", - заявил Трамп, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН. Он считает, что организация стала "позором, защищающим нарушения прав человека".

В июне госсекретарь США Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли объявили о выходе страны из СПЧ ООН. Членство США в СПЧ истекает 31 декабря 2019 года.

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