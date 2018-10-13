Трампу понравилась кандидатура посла в Канаде на должность постпреда в ООН

13 октября 2018 08:24 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает кандидатуру Келли Крафт, американского посла в Канаде, на должность постоянного представителя страны при ООН. Об этом, как передает Интефракс, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Трамп несколько раз пообщался с Крафт в частном порядке и остался доволен. Ее также "высоко оценли" в администрации Белого дома. Келли Крафт работает послом в Канаде с августа прошлого года. Она участвовала в составлении переработанного договора о свободной торговле в Северной Америке. Во время работы над договором между США и Канадой появилось некоторое напряжение.

Ранее основным кандидатом на место постпреда при ООН была бывшая сотрудница администрации Дина Пауэлл. В первый год работы администрации Трампа она работала заместителем советника по национальной безопасности. Затем Пауэлл ушла в Goldman Sachs Group. Она известна близкими связями с семьей Трампов.

Дональд Трамп не отказался рассматривать других кандидатов. Среди них посланник США в НАТО Кей Бейли Хатчинсон и основательница фонда помощи женщинам с раком груди Нэнси Бринкер. Обе они из штата Техас.

Ранее издание Politico сообщало, что Трампу настоятельно советовали выбрать постпредом женщину. Это должно увеличить количество сторонников перед промежуточными выборами в конгресс, которые пройдут в ноябре.

Предыдущий постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила об отставке на этой неделе. Она доработает до конца года.

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