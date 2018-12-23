В США спецагентов будут размещать в хвостовой части самолета

Федеральное Управление по безопасности на транспорте (УБТ) США приняло решение размещать спецагентов, обеспечивающих безопасность во время полетов, в хвостовой части самолета, а не впереди, как сейчас. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу телекомпания ABC.

По данным источников в данном управлении, эта мера вступит в силу 28 декабря. Изменение правил связано со стремлением федерального управления совершенствовать свою деятельность с учетом новых возникающих вызовов и угроз. Размещение в хвостовой части салона позволит спецагентам, которые обычно одеты в гражданское и ничем не отличаются от остальных пассажиров, вести более тщательное наблюдение за лицами, вызывающими подозрение.

"В целях проработки подходов к меняющимся угрозам авиационной безопасности УБТ продолжает оптимизировать усилия по обеспечению безопасности во время полетов, пересматривая регулярно форму подготовки и тактику на основе получаемых разведывательных сведений", - заявила телекомпании официальный представитель ведомства Дженни Берк.

Подобных агентов до этого момента старались рассаживать на первых рядах с целью предотвращения проникновения злоумышленников в кабину пилотов. После терактов в США 11 сентября 2001 года двери этих кабин стали держать закрытыми во время полета и укрепили.

Администрация президента Дональда Трампа ужесточила меры контроля в аэропортах США, но особенно на международных рейсах. В конце марта прошлого года американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона. Ранее американское правительство рассматривало возможность распространения на некоторые европейские страны запрета на пронос в пассажирский салон ноутбуков.

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