В США спецагентов будут размещать в хвостовой части самолета

23 декабря 2018 02:24 (UTC+04:00)

Федеральное Управление по безопасности на транспорте (УБТ) США приняло решение размещать спецагентов, обеспечивающих безопасность во время полетов, в хвостовой части самолета, а не впереди, как сейчас. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу телекомпания ABC.

По данным источников в данном управлении, эта мера вступит в силу 28 декабря. Изменение правил связано со стремлением федерального управления совершенствовать свою деятельность с учетом новых возникающих вызовов и угроз. Размещение в хвостовой части салона позволит спецагентам, которые обычно одеты в гражданское и ничем не отличаются от остальных пассажиров, вести более тщательное наблюдение за лицами, вызывающими подозрение.

"В целях проработки подходов к меняющимся угрозам авиационной безопасности УБТ продолжает оптимизировать усилия по обеспечению безопасности во время полетов, пересматривая регулярно форму подготовки и тактику на основе получаемых разведывательных сведений", - заявила телекомпании официальный представитель ведомства Дженни Берк.

Подобных агентов до этого момента старались рассаживать на первых рядах с целью предотвращения проникновения злоумышленников в кабину пилотов. После терактов в США 11 сентября 2001 года двери этих кабин стали держать закрытыми во время полета и укрепили.

Администрация президента Дональда Трампа ужесточила меры контроля в аэропортах США, но особенно на международных рейсах. В конце марта прошлого года американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона. Ранее американское правительство рассматривало возможность распространения на некоторые европейские страны запрета на пронос в пассажирский салон ноутбуков.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Белом доме не знают о планах Трампа уволить главу ФРС, сообщили СМИ
США 01:55
Спецпредставитель Трампа по вопросам борьбы с ИГ подал в отставку
США 01:22
Трамп заявил, что об остатках ИГ в Сирии "позаботятся местные страны"
США 22 декабря 23:37
МИД Ирана прокомментировал вывод войск США из Сирии
Политика 22 декабря 14:39
Посол США в Германии обеспокоен антиамериканской риторикой в журнале Der Spiegel
США 22 декабря 14:29
Средний вес жителей США увеличился на 14 кг по сравнению с прошлым веком
США 22 декабря 13:09
Лента новостей
В Индонезии не менее 20 человек погибли при цунами
Другие страны 03:27
"Ювентус" победил "Рому" в матче чемпионата Италии по футболу
Спорт 03:07
ВВС Турции нейтрализовали двух террористов РПК на севере Ирака
Турция 02:43
В Белом доме не знают о планах Трампа уволить главу ФРС, сообщили СМИ
США 01:55
Спецпредставитель Трампа по вопросам борьбы с ИГ подал в отставку
США 01:22
"Реал" в третий раз подряд выиграл клубный чемпионат мира по футболу
В мире 00:44
Президент Палестины заявил о роспуске парламента
Другие страны 00:27
Во Франции задержали 220 человек на акциях протеста (Обновлено)
Европа 00:07
Трамп заявил, что об остатках ИГ в Сирии "позаботятся местные страны"
США 22 декабря 23:37