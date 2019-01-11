Трамп объявил, что усовершенствует систему виз для высококвалифицированных специалистов

11 января 2019 17:59 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен усовершенствовать систему временных рабочих виз для высококвалифицированных иностранных специалистов, чтобы привлечь в страну талантливые кадры, в том числе упростив им путь и для получения гражданства. Об этом американский лидер написал в пятницу на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обладатели виз H1-B в Соединенных Штатах могут быть уверены, что скоро произойдут изменения, которые одновременно упростят и принесут больше определенности вашему пребыванию [в США], в частности в том, что касается потенциального получения гражданства. Мы хотим стимулировать талантливых и высококвалифицированных людей рассматривать возможность карьеры в США", - сообщил он.

В настоящее время визы этого типа позволяют получившим высшее образование иностранным специалистам, главным образом в технологической сфере, работать на временной основе в Соединенных Штатах. На их выдачу существует определенная квота. Так, в 2019 году она установлена на уровне 65 тыс. виз для специалистов с дипломом бакалавра и еще дополнительно 20 тыс. для тех, кто обладает степенью магистра. Эта категория относится к неиммиграционным визам.

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