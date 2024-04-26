Бакинский порт стремится сократить выбросы к 2040 году

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный морской торговый порт (БММТП) планирует в течение 15-20 лет сократить выбросы до нуля, сказал "Euronews" исполнительный директор порта Юджин Си, сообщает в пятницу Trend.

"Недавно мы завершили измерение углеродного следа, которое подтвердило наши подозрения, что на суда приходятся около 60 процентов всех выбросов диоксида углерода. Также есть выбросы от транспортных средств и оборудования на территории порта. Эти исследования помогут конкретизировать стратегический план по сокращению выбросов. Возможно, примерно через 15–20 лет мы выйдем на Net Zero, то есть добьемся нулевых выбросов", - сказал Юджин Си.

По его словам, БММТП хочет стать примером для других портов в регионе в отношении внедрения "зеленых" процедур и рабочих процессов для снижения эмиссии углерода.

В качестве шагов по защите окружающей среды БММТП осуществляет меры по очистке сточных вод.

"Наша система очистки сточных вод состоит из пяти модулей, использующих технологию вращающегося биологического контактора (RBC). Каждый модуль способен очищать 500 кубометров сточных вод в сутки", - сказал Юджин Си.

Отметим, что БММТП является единственным на Каспии "зеленым портом", получив соответствующие документы от профильных структур ООН.