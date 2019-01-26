Эмиссар США по Афганистану заявил о значительном прогрессе в переговорах с талибами

26 января 2019 23:11 (UTC+04:00)

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил в субботу о "значительном прогрессе" по итогам шестидневных переговоров в Дохе (Катар) с представителями радикального движения "Талибан". Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После шести дней в Дохе я направляюсь в Афганистан для консультаций. Встречи здесь были более продуктивными, чем в прошлом. Мы добились значительного прогресса по жизненно важным вопросам", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Вашингтон "закрепит успех и возобновит переговоры в ближайшее время". "У нас есть ряд вопросов, которые нужно решить. Пока не согласовано все, не согласовано ничего, и "все" должно включать внутриафганский диалог и всеобъемлющее прекращение огня", - указал Халилзад.

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