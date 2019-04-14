Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем

Власти США и КНР близки к тому, чтобы приступишь к финальной части переговоров по торговому соглашению, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы надеемся, что приближаемся к финальному раунду для решения вопросов", - приводят его слова американские СМИ.

Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.

Переговоры Китая и США начались после того, как американский президент Дональд Трамп дал указание повысить ввозные пошлины на китайские товары. Это вызвало резкую реакцию китайской стороны. Представители стран начали переговоры, которые должны привести к открытию китайского рынка для большего количества американских товаров.

Трамп в начале апреля объявил, что ждет окончания переговоров через четыре недели.

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