Помпео: рост напряженности в отношениях с Ираном не приведет к росту цен на нефть

23 мая 2019 20:32 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты считают, что обострение отношений с Ираном не приведет к нарушению поставок нефти на мировой рынок, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС . Такое мнение высказал в четверг в интервью телеканалу CNBC госсекретарь США Майкл Помпео.

"Угроза со стороны Ирана сохраняется, и мы по-прежнему находимся в состоянии повышенной боеготовности, - заявил он. - Я помню, что когда мы только начинали кампанию давления на Иран, высказывались предположения по поводу того, что цена нефти может взлететь до, например, $150 за баррель, но сейчас цена на нефть намного ниже. Мы уверены в том, что предприняли необходимые усилия для того, чтобы на рынке было достаточное количество нефти и уверены в том, что можем сохранить нынешнюю ситуацию".

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