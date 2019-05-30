США пообещали представить доказательства причастности Ирана к атакам на танкеры в ОАЭ

30 мая 2019 20:40 (UTC+04:00)

США намерены представить в Совете Безопасности ООН доказательства того, что Иран причастен к недавней диверсии против четырех танкеров в водах ОАЭ, сообщет Trend со ссылкой на ТАСС . Об этом передало в четверг агентство Reuters со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

По его сведениям, Болтон отметил, что доказательства будут представлены на следующей неделе. "Я не думаю, что кто-либо из тех, кто знаком с ситуацией в регионе, неважно ознакомился он с доказательствами или нет, мог прийти к иному мнению, кроме как к тому, что данные атаки были совершены Ираном или его пособниками", - приводит агентство слова советника.

12 мая МИД ОАЭ сообщил, что четыре торговых судна стасовет безопали объектами саботажа в исключительной экономической зоне государства. Атаке подверглись танкеры "Амджад" и "Аль-Марзука", принадлежащие саудовской компании "Бахри", а также танкер под норвежским флагом Andrea Victory и зарегистрированный в эмиратах танкер A. Michel. Высказывались подозрения, что к нападению причастен Иран, который свою причастность к диверсии отвергает.

США в качестве сигнала Тегерану направили ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, в которую входят Ближний Восток и Центральная Азия. В Вашингтоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе. 24 мая Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран причастен к атакам на нефтяные танкеры у побережья ОАЭ, а также к нападению на трубопровод в Саудовской Аравии.

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