США предупредили о возможном нахождении боевиков ИГ на территории Мексики

25 июня 2019 05:27 (UTC+04:00)

Министерство внутренней безопасности США сообщило в понедельник о возможном нахождении на территории Мексики двух предполагаемых членов международной террористической организации ИГ.

Об этом, как сообщает Trend, передает РИА Новости со ссылкой на портал Excelsior, соответствующее уведомление получила федеральная полиция Мексики.

В документе говорится, что два гражданина Египта и один иракец, которых связывают с ИГ, в мае были замечены в Панаме, а в начале июня в Коста-Рике. Это Ибрагим Мохаммед, Мохаммед Ейсса и Ахмед Ганим Мохаммед Аль-Джубури. Местонахождение египтян неизвестно, и не исключается, что они добрались до Мексики, а гражданина Ирака задержали в Коста-Рике.

Американские власти считают, что конечной точкой путешествия египтян могут быть именно США, сообщает портал.

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