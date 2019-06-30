Пресс-секретарь Трампа пострадала в драке журналистов

30 июня 2019 13:36 (UTC+04:00)

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм пострадала в драке между представителями американских и северокорейских СМИ, которая произошла во время встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом в твиттере сообщил журналист CNN Джим Акоста, входящий в пул Белого дома.

"Мне сказали, что новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в потасовку с северокорейцами, которые пытались оттолкнуть членов пресс-пула Белого дома, стараясь занять лучшую позицию для освещения встречи Трампа и Кима. Гришэм получила небольшие ушибы", - написал Акоста.

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