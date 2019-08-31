Трамп намерен по приглашению Меркель посетить Германию

31 августа 2019 03:41 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что намерен воспользоваться приглашением канцлера ФРГ Ангелы Меркель и посетить Германию, однако не уточнил сроки визита. Американский лидер рассказал об этом во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед тем, как отправиться в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я собираюсь отправиться в Польшу позднее. У нас отличные отношения с Польшей. И мы туда отправимся. Ангела Меркель пригласила меня посетить Германию. На каком-то этапе мы этот [визит] подготовим", - отметил президент.

Трамп должен был посетить Польшу с 1 по 2 сентября. Предполагалось, что 1 сентября американский президент примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. 2 сентября должны были состояться переговоры с польским руководством. Было запланировано обсуждение сотрудничества двух стран в области безопасности, экономического и энергетического взаимодействия. Американский лидер отменил планировавшийся визит в республику из-за надвигающегося на Соединенные Штаты урагана.

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