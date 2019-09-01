Пенс намерен провести двустороннюю встречу с Зеленским в Варшаве

Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье проведет в Варшаве двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, следует из распространенного Белым домом графика вице-президента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно документу, встреча состоится в 14.40 по местному времени.

Первого сентября в Польше пройдут мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На них Польша не пригласила делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, Евросоюзу, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.

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