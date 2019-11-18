США решили отсрочить еще на 90 дней введение ограничений в отношении Huawei

18 ноября 2019 23:24 (UTC+04:00)

Администрация США продлила еще на 90 дней лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность Соединенных Штатов. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении американского министерства торговли в электронной базе Федерального реестра США (сборник официальных документов американского правительства), сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство США приняло решение продлить до 16 февраля 2020 года временную генеральную лицензию компании Huawei Technologies Co., Ltd.", - отмечается в документе.

Продление срока лицензии позволит некоторым американским компаниям не подпадать под запрет, введенный администрацией США ранее в текущем году. Лицензии призваны стать жестом доброй воли, который может стимулировать торгово-экономические переговоры США и Китая. Срок действия прежней временной лицензии, предоставленной Huawei американским властями, истекал в понедельник.

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