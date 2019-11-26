Блумберг сложил с себя полномочия посла ООН для участия в президентской гонке в США

26 ноября 2019 00:23 (UTC+04:00)

Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг отказался от должности специального посланника ООН по климату за несколько дней до объявления о своем участии в президентской гонке в США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Господин Блумберг в письме от 11 ноября информировал генерального секретаря ООН о том, что отказывается от своей должности. С 11 ноября он больше не является спецпосланником ООН, - сказал Дюжаррик. - Блумберг также поблагодарил генсека за его лидерство в борьбе с климатическими изменениями, и мы благодарим Блумберга за его усилия".

Блумберг занимал должность спецпосланника с 2014 года. Дюжаррик, отвечая на вопрос журналистов, высоко оценил его действия "по объединению различных городов и их мобилизацию на борьбу с изменением климата".

В воскресенье Блумберг официально вступил в борьбу за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Он выразил уверенность в том, что ему поможет одержать победу "уникальный опыт в бизнесе, управлении и благотворительной деятельности".

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