Самый известный дизайнер Apple покинул компанию

29 ноября 2019 01:23 (UTC+04:00)

Самый известный дизайнер корпорации Apple Джони Айв, который участвовал в создании внешнего облика Mac, iPod и iPhone, больше не работает в корпорации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
О том, что дизайнер корпорации Apple покидает компанию для работы в своём собственном проекте, который называется LoveFrom, сообщала газета Financial Times в конце июня. Айв заявлял тогда, что считает свой уход естественным развитием карьеры.

Теперь почти спустя полгода Apple удалила биографию Айва на странице, где сообщалось о руководящем составе корпорации, хотя 26 ноября был там еще упомянут, заметил The Verge.
Полноценный запуск нового креативного бизнеса Айва ожидается в течение 2020 года. Глава Apple Тим Кук заявлял изданию Financial Times, что в целом Apple продолжит работать со старой командой, которая создавала самые известные продукты корпорации.

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