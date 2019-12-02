Советник Трампа: торговая сделка между США и Китаем может быть заключена до конца года

2 декабря 2019 22:47 (UTC+04:00)

Торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином все еще может быть заключено до конца текущего года. Об этом, как сообщило агентство Reuters, старший советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй заявила журналистам в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Конечно", - ответила она на соответствующий вопрос. При этом, по данным Reuters, Конуэй пояснила, что подготовка первой фазы торговой сделки продолжается.

11 октября Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.

В понедельник министр торговли США Уилбур Росс заявил в интервью телеканалу Fox Business, что Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если сторонам не удастся договориться по торговой сделке до 15 декабря.

1 декабря информационный портал Axios со ссылкой на источники в вашингтонской администрации сообщал, что переговоры о заключении американо-китайского торгового соглашения застопорились из-за принятого в США закона о демократии и правах человека в Гонконге.

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