США заявили, что продолжат оказывать максимальное давление на Иран

6 декабря 2019 21:14 (UTC+04:00)

США продолжат кампанию по оказанию максимального давления на Иран, для этого есть множество инструментов, заявила на пресс-конференции постпред США при ООН Келли Крафт.
В декабре США председательствуют в СБ ООН.

"Что касается Ирана, есть множество инструментов, которые мы можем использовать. И мы продолжим их использовать в отношении Ирана", - сказала Крафт.
"Мы не увидели каких-либо изменений в их поведении. Они продолжают вмешиваться в ситуацию в Йемене, в Сирии. Они везде – они в Ираке", - добавила американский постпред, указав, что беспокоится об иранском народе.

Она отметила, что 19 декабря пройдет заседание Совбеза по теме исполнения резолюции 2231. По ее словам, встреча будет посвящена "проблеме нераспространения и вызовам, которые исходя от Ирана". "Это будет важная возможность для Совбеза продемонстрировать его приверженность обеспечению соблюдения резолюции 2231, в особенности учитывая продолжающиеся действия Ирана и прямое нарушение положений этой резолюции", - указала Крафт.

В июле 2015 года Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 2231 (2015), в которой он одобрил Совместный всеобъемлющий план действий с Ираном. Совет Безопасности подтвердил, что подписание СВПД ознаменовало собой коренной сдвиг в рассмотрении иранской ядерной проблемы.

США вышли из СВПД в 2018 году. В ответ Иран начал поэтапный выход из соглашения.

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