В США заявили о способе доставки человека в любую точку Земли за час

Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа. На заявление бывшего главы Учебного авицаионного командования на базе в Сан-Антонио в обратило внимание издание The Drive, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Эта технология может быть создана уже сегодня, причем самостоятельно, не как развитие уже имеющихся наработок. Она позволит доставить любого человека из любой точки на Земле в любое другое место менее, чем за час", - сказал он.

При этом Кваст не стал уточнять, как именно функционирует это изобретение.

Как подчеркивает издание, заявление генерал-лейтенант прозвучало на фоне высказываний других американских военных о некоторых явлениях, чья природа не объясняется в открытых источниках.

Кваст ушел в отставку в сентября этого года. Издание отмечает, что причиной такого решения могли стать его высказывания по вопросам космических технологий.

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