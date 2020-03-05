Дональд Трамп заявил о готовности США помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
Соединенные Штаты готовы оказать помощь Ирану в борьбе с распространением нового коронавируса, если исламская республика примет такое предложение. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в среду вечером, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы отлично справляемся, у нас замечательная группа [по борьбе с коронавирусом], [вице-президент] Майкл Пенс отлично делает свою работу - я поставил его во главе этой группы, - отметил хозяин Белого дома. - У нас лучшие в мире врачи".
"Мы помогаем [в борьбе с коронавирусом] множеству других стран, - сказал он. - Мы бы помогли Ирану, если бы они этого хотели. Они очень сильно пострадали".
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