Дональд Трамп заявил о готовности США помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

Соединенные Штаты готовы оказать помощь Ирану в борьбе с распространением нового коронавируса, если исламская республика примет такое предложение. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в среду вечером, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы отлично справляемся, у нас замечательная группа [по борьбе с коронавирусом], [вице-президент] Майкл Пенс отлично делает свою работу - я поставил его во главе этой группы, - отметил хозяин Белого дома. - У нас лучшие в мире врачи".

"Мы помогаем [в борьбе с коронавирусом] множеству других стран, - сказал он. - Мы бы помогли Ирану, если бы они этого хотели. Они очень сильно пострадали".