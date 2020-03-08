В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса. Соответствующее заявление она сделала, выступая в воскресенье на пресс-конференции. Ее слова приводит телекомпания ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Браун уточнила, что режим ЧС вводится сроком на 60 дней, однако может быть продлен до того времени, пока будет сохраняться опасность здоровью населения. "Я заверяю вас, что местные власти и руководство штата круглосуточно работают над тем, чтобы справиться с кризисом", - подчеркнула она. По данным врачей, к настоящему моменту в Орегоне зафиксированы 14 случаев заражения новым коронавирусом.

Орегон расположен на Западном побережье США между штатами Калифорния и Вашингтон. В этих двух штатах к настоящему моменту зафиксировано наибольшее число летальных исходов заболевания, вызванного новым коронавирусом.