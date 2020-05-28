Трамп пообещал наложить вето на закон о наблюдении за иностранной разведкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на Закон о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), если Палата представителей Конгресса примет документ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если законопроект FISA будет принят Палатой представителей, я быстро заветирую его, - отметил Трамп в среду в Twitter. - Наша страна пострадала в результате огромного политического преступления в истории. Масштабное злоупотребление FISA было большой частью этого".

Ранее президент призвал республиканцев в Конгрессе не голосовать за документ.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции Генеральной прокуратуры. Представители администрации призывали выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Минюст США 18 апреля 2019 года обнародовал итоговый доклад Мюллера. Он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно называл ведущееся расследование "охотой на ведьм" и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой. Россия также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.