Трамп объявил режим ЧС в Орегоне и Флориде из-за лесных пожаров и урагана "Салли"

США 16 сентября 2020 12:06 (UTC+04:00)
Трамп объявил режим ЧС в Орегоне и Флориде из-за лесных пожаров и урагана "Салли"

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штатах Орегон и Флорида в связи с бушующими лесными пожарами и ураганом "Салли" соответственно. Об этом во вторник сообщил пресс-пул Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Дональд Трамп одобрил запрос [местных властей] об объявлении режима крупнейшего стихийного бедствия в Орегоне", - отмечается в распространенном заявлении. Пресс-пул Белого дома добавил, что также "режим ЧС объявлен во Флориде". Помимо этого, американский лидер распорядился предоставить местным властям федеральную помощь для борьбы с последствиями стихии.

Как указала во вторник губернатор Орегона Кейт Браун, десять человек погибли, еще 22 числятся пропавшими без вести в результате природных пожаров в штате. Всего в десяти западных штатах, по последним данным Национального межведомственного пожарного центра, активны 87 крупных пожаров, некоторые из которых достигли рекордных показателей по своим масштабам. Их общая площадь составляет около 1,8 млн гектаров.

Согласно прогнозу Национального центра США по наблюдению за ураганами, "Салли" уже через несколько часов достигнет побережья штатов Флорида, Миссисипи и Луизиана. Скорость ветра внутри атмосферного явления составляет 44,4 м/с, что соответствует второй категории по шкале Саффира - Симпсона. Ураган находится в 105 км южнее города Мобайл (штат Алабама) и движется на север со скоростью 4 км/ч.

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