Трамп считает, что Байден своей энергетической программой разрушит США

Президент США Дональд Трамп считает, что энергетическая программа его соперника на предстоящих выборах, кандидата от демократов Джозефа Байдена разрушит страну, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несколько дней назад Байден опять напомнил о своем обещании, что будет требовать нулевого выброса углеводородов. В основном это значит, что больше не будет нефти, газа, промышленности - ничего, - сказал Трамп во вторник в штате Пенсильвания в ходе выступления, которое транслировали ведущие американские телеканалы. - Не будет больше страны". Глава Белого дома также упрекнул Байдена в том, что тот, будучи на посту вице-президента, переводил рабочие места из США за рубеж.

В августе в программной речи на национальном съезде Демократической партии Байден изложил свою концепцию "Восстановим лучше, чем было" (Build Back Better). Она предусматривает меры по стимулированию экономики, создание новых рабочих мест в машиностроении и так называемой чистой энергетике, новые программы для молодежи, отмену введенных при администрации Трампа налоговых льгот для крупного бизнеса.

В середине июля агентство деловых новостей Bloomberg сообщало, что Байден ставит цель перевести США полностью на чистые источники энергии к 2035 году, для этого он предлагает привлечь $2 трлн инвестиций в течение четырех лет.