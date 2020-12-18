Число жертв ДТП из-за снегопадов на востоке США возросло до семи

Количество жертв автомобильных аварий, происшедших на восточном побережье США из-за последствий снегопадов, возросло до семи человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о гибели четырех жителей штатов Нью-Йорк и Пенсильвания.

По данным, еще два водителя, потеряв контроль над управлением автомобилями, попали в ДТП и погибли в округе Снайдер (штат Пенсильвания). Еще один человек был сбит насмерть муниципальной снегоуборочной машиной в одном из городов Пенсильвании. 63-летний мужчина расчищал сугробы около своего дома.

Власти штатов восточного побережья сообщают о сотнях аварий на дорогах. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо информировал в четверг о примерно 600 ДТП. В штате Вирджиния насчитали около 200 аварий и порядка 125 заглохших на дорогах автомобилей. Власти вводят режим чрезвычайной ситуации, приостанавливают занятия в школах и ограничивают движение личного транспорта, чтобы не мешать расчищать снежные заносы.