В США заявили, что угроза со стороны экстремистских групп сохраняется на высоком уровне

Угроза со стороны экстремистских группировок в США сохраняется на высоком уровне после того, как в среду сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном письменном заявлении лидера демократов в Сенате Конгресса Чака Шумера (от штата Нью-Йорк), который в субботу встретился с директором ФБР Кристофером Реем.

"Угроза со стороны экстремистских группировок сохраняется на высоком уровне, и следующие несколько недель будут критически важными в нашем демократическом процессе с учетом предстоящей инаугурации в Капитолии США, на которой примут присягу избранный президент Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис", - отметил Шумер.

Он подчеркнул, что "провокационные и опасные высказывания, которые были в интернете до 6 января, с тех пор только усилились". Как отмечает газета The Washington Post, сторонники Трампа открыто обсуждали на форумах попытку ворваться в Капитолий, надеть наручники на законодателей и помешать Конгрессу утвердить победу Байдена на выборах. По сведениям издания, правоохранительные органы были об этом проинформированы, но не приняли соответствующих мер. При этом, как отмечает издание, в сети сторонники главы государства продолжают обсуждать возможность проведения протестов 20 января, в день инаугурации демократа. В связи с этими мэр столицы Мюриэл Боузер в субботу попросила Министерство внутренней безопасности США усилить меры по обеспечению правопорядка.

В воскресенье полиция Капитолия сообщила о смерти второго на этой неделе своего сотрудника Говарда Либенгуда. При этом в распространенном заявлении не говорится о причинах произошедшего. В четверг вечером было объявлено о смерти полицейского Брайана Сикника, пострадавшего во время беспорядков в здании Капитолия.