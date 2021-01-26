Резолюцию об импичменте Трампа передали в Сенат Конгресса

США 26 января 2021 04:25 (UTC+04:00)
Резолюцию об импичменте Трампа передали в Сенат Конгресса

Представители нижней палаты Конгресса США передали в понедельник вечером в Сенат резолюцию об импичменте уже бывшего президента страны Дональда Трампа. Трансляция ведется на сайте законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Статья обвинения в резолюции всего одна - подстрекательство к мятежу.

Сам процесс по импичменту начнется после 8 февраля.

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