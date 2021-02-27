Байден предупредил, что число случаев коронавируса вновь может вырасти из-за новых штаммов

Президент США Джо Байден призвал американцев оставаться бдительными, несмотря на то, что число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в стране снизилось, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Чем больше людей вакцинируется, тем быстрее мы победим пандемию. Мы движемся в верном направлении, - сказал Байден в пятницу, выступая в штате Техас. - Мы слышали сегодня новости о Johnson & Johnson. Одобрена третья безопасная и эффективная вакцина. Это обеспечит нам более быстрый прогресс".

По словам президента, по мере наращивания темпов вакцинации, число случаев заражения и госпитализаций снизилось. "Но я хочу быть честным. Число случаев может вернуться по мере появления новых штаммов. Сейчас не время расслабляться, - сказал он. - Самое худшее - это перестать быть бдительными".

"Вакцинация безопасна и эффективна, я заверяю вас", - подчеркнул Байден.