Госдеп: на встрече G7 в Лондоне больше всего времени ушло на обсуждение РФ и КНР

Главы внешнеполитических ведомств Группы семи (G7) на пленарном заседании в Лондоне во вторник потратили по полтора часа на обсуждение РФ и КНР, сессии, посвященные ситуации в Мьянме, Ливии, Сирии и Афганистане, заняли по 30 минут. Об этом сообщил журналистам на брифинге представитель Госдепартамента США высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы начали в 08:45 утра [11:45 GMT+4], было полуторачасовое обсуждение Китая, потом были небольшие сессии - по 30 минут - по Мьянме, Ливии, Сирии, час и 30 минут - по России, включая <...> Украину и Беларусь, 30 минут - по Афганистану", - сказал американский чиновник. Стенограмму брифинга распространила пресс-служба Госдепа.

Министры иностранных дел стран G7 собрались во вторник в британской столице на первое за два года пленарное заседание в очном формате.