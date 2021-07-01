Не менее 76 человек в штатах Вашингтон и Орегон стали жертвами аномальной жары

Не менее 76 человек в американских штатах Орегон и Вашингтон стали жертвами аномальной жары, установившейся с минувшей пятницы. Об этом сообщила в среду вечером газета The Wall Street Journal, отметившая, что общее число умерших в стране от жары пока не поддается подсчету, а число госпитализированных с вызванными перегревом организма проблемами исчисляется сотнями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Только в штате Орегон, по данным издания, от последствий перегрева скончались 63 человека. "Это стало настоящим кризисом в области здравоохранения, продемонстрировавшим то, насколько смертоносной может быть аномальная жара, - приводит газета слова представителя департамента здравоохранения округа Малтнома (штат Орегон) доктора Дженнифер Вайнс. - По мере того, как лето у нас [с каждым годом] становится все жарче, мы, я полагаю, еще увидим повторение этого явления".

В Портленде и в некоторых других городах штата температура на текущей неделе поднималась до отметки 46 градусов Цельсия. Чуть прохладнее было в соседнем штате Вашингтон, где подтверждены 13 летальных исходов, вызванных жарой. Умершим было от 44 до 97 лет. В качестве причины их смерти названа гипертермия - перегрев, с которым организм не в состоянии справиться. Для сравнения издание привело данные за период с 2017 о 2019 год, когда в Орегоне было зафиксировано 12 летальных исходов по указанной причине.

В департаменте здравоохранения штата газете Hill сообщили, что зафиксировали 506 чрезвычайных вызовов по причинам, связанным с жарой, и 251 такой вызов поступил только в понедельник. Там отметили, что приведенная статистика по смертности и пострадавшим из-за теплового воздействия уточняется и, вероятно, будет изменена в сторону повышения.

В медицинском управлении Вашингтона сообщили о 1 648 экстренных выездах к людям, почувствовавшим себя плохо из-за жары. В 358 случаях людей поместили на стационарное лечение. Пик вызовов (698) был зафиксирован в штате в минувший понедельник.

Аномальная жара на западном побережье страны продержится, по прогнозам Национальной метеорологической службы США, еще как минимум несколько дней.