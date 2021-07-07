Ураган "Эльза" ослаб до тропического шторма

Ураган "Эльза", сформировавшийся в Мексиканском заливе, превратился в тропический шторм у побережья штата Флорида. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Национальным центром по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, скорость порывов ветра в пределах стихии составляет около 32 м/с. На данный момент шторм двигается в северном направлении со скоростью примерно 22 км/ч. Ливень и порывистые ветры продолжают распространяться вглубь страны по юго-западной и западно-центральной Флориде.