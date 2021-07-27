В Пентагоне считают возможным диалог США и РФ по безопасности в Арктике

США и Россия имеют общие интересы в Арктике, в перспективе возможен диалог между странами по вопросам безопасности в данном регионе. Такое мнение выразила во вторник помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Келли Сиболт, выступая на видеосеминаре, организованном вашингтонским научно-исследовательским Центром имени Вудро Вильсона.

У США и РФ "есть общие интересы в Арктике", отметила помощник заместителя министра ВВС США. "Я, конечно, осведомлена о том, что Россия хотела бы обсуждать в той или иной форме вопросы безопасности в Арктике", - констатировала Сиболт. "Я не думаю, что это произойдет скоро", - полагает она. По словам Сиболт, "перед этим отношения между странами в целом должны значительно улучшиться". "Но в долгосрочной перспективе я бы этого не исключала", - сказала она.

"Думаю, ясно, что некоторые наши стратегические соперники наращивают присутствие в Арктике", - полагает Сиболт. Она добавила, что "не считает иррациональным" то, что это делает и РФ. По мнению помощника заместителя министра, у российской стороны имеется "большой стратегический интерес" в разработке газовых месторождений в регионе.

Вместе с тем Сиболт назвала немыслимыми заявления о том, что Китай является "приарктическим государством". "Я не вижу этого на карте", - сказала она. По версии помощника заместителя министра, КНР пытается "придать легитимности своей роли в Арктике". "Честно говоря, это та сфера, в которой нам, возможно, нужно работать со всеми арктическими государствами для обеспечения защиты наши общих интересов", - добавила Сиболт.