При падении вертолета в океан у пляжа в Майами-Бич пострадали двое

В США вертолет упал в океан возле пляжа Майами-Бич (штат Флорида). В результате происшествия были госпитализированы два человека. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает в субботу полиция штата в Twitter.

Как уточняется, после крушения двоих пострадавших доставили в больницу в стабильном состоянии. ЧП произошло прямо на глазах у посетителей пляжа.

Данные о причинах падения вертолета полицией не приводятся.

В настоящее время пляжная зона закрыта из-за работы экстренных служб.