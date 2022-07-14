Дональд Трамп ответил на критику Илона Маска

Бывший президент США Дональд Трампа отреагировал на слова главы Tesla Илона Маска о том, что республиканцу более не стоит возвращаться во власть и участвовать в президентских выборах 2024 года, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В своей соцсети Truth Social политик рассказал о визите предпринимателя в Белый дом, в ходе которого он называл себя его фанатом.

«Когда Илон Маск пришел в Белый дом, упрашивая меня субсидировать его многочисленные проекты, будь то электрокары, которые не могут долго ехать, беспилотные автомобили, которые попадают в ДТП, или ракетные корабли, летящие в никуда, ведь без субсидий он был ничтожеством. Когда он говорил мне, какой он большой фанат Трампа и Республиканской партии», — цитирует текст поста Трампа Reuters.

Как отметил экс-президент США, Макс настолько желал получить субсидии на свои проекты, что он мог бы сказать предпринимателю «встать на колени и умолять», и он бы это все равно сделал.