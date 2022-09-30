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Чистая прибыль Nike за первый квартал финансового года упала на 22 процента

США Материалы 30 сентября 2022 09:44 (UTC +04:00)
Чистая прибыль Nike за первый квартал финансового года упала на 22 процента

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Американский производитель спортивной одежды Nike по итогам первого квартала 2022-2023 финансового года, завершившегося 31 августа, сократил чистую прибыль на 22% — до 1,468 миллиарда долларов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде поднялась до 0,93 доллара с 1,16 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 4%, до 12,687 миллиарда долларов.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах Латинской Америки выручка увеличились на 16%, в странах Европы, Ближнего Востока и Африки — на 17%, в Северной Америке — на 13%. Выручка Nike в Китае сократилась на 13%.

Акции компании падают в цене на предторгах на 9,4%.

Американская компания Nike Inc. — один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).

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