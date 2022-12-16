В США заявили, что сталкиваются с крупнейшей вспышкой гриппа за десятилетие

Соединенные Штаты сталкиваются, вероятно, с крупнейшей вспышкой заболеваний гриппом за последнее десятилетие. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Уровень заболеваемости гриппом растет во многих частях страны. Возможно, это худшая вспышка гриппа за последнее десятилетие. Есть некоторые места, где уровень заболеваемости гриппом, возможно, достигает пика, но это предварительные данные. Там зафиксировано очень много случаев заболевания гриппом, это худшие [показатели] за последнее десятилетие", - отметил он.

По словам Джа, в США "наблюдается рост числа случаев заболевания COVID". "В частности, мы наблюдаем рост заболеваемости в 90% больниц страны. Это реальный рост во многих местах по всей стране. <...> Уровень заболеваемости в разных регионах страны разный, но он растет практически равномерно", - подчеркнул он.