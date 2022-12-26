Авиакомпании в воскресенье отменили почти 2500 рейсов из США из-за снежного шторма

Около 2500 авиарейсов из США были отменены в воскресенье из-за снежного шторма, обрушившегося на большую часть страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, пишет The Hill, ссылаясь на данные сайта FlightAware. Еще 6061 рейс был задержан.

Ранее CNN сообщил, что за 23 и 24 декабря авиакомпании отменили более 8,4 тысяч рейсов.

Из-за снежной бури и холодов в США за последние дни погибли не менее 26 человек, сотни тысяч людей остались без света.

По данным сайта PowerOutage.us, около 250 тысяч домов и предприятий в США были остались без электричества в воскресенье, причем половина из них находятся в штатах Нью-Йорк и Мэн.

Электроэнергетические компании просят потребителей экономить электричество, газ и тепло из-за экстремальных погодных условий и возросшей в связи с этим нагрузки на сети.