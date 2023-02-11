Президенты США и Бразилии поддержали идею реформирования Совбеза ООН

Президент США Джо Байден и его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва выступили в поддержку идеи реформирования Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома по итогам встречи лидеров двух стран в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лидеры заявили о намерении работать сообща с целью проведения содержательной реформы Совета Безопасности ООН <...>", - указывается в документе. Президенты США и Бразилии выступили за "расширение состава [Совбеза ООН] за счет предоставления мест постоянных членов странам Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна". Предполагается, что за счет этого будут "расширены возможности [СБ ООН] по эффективному реагированию на наиболее актуальные вопросы, касающиеся мира и безопасности".

Ранее председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши заявил, что выступает за реформирование Совбеза ООН, чтобы этот институт был более представительным и эффективным.