Личные данные ряда пользователей ChatGPT утекли в сеть после сбоя

Личные данные пользователей чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT утекли в сеть из-за ошибки в работе ИИ, которую позднее обнаружила компания-разработчик OpenAI, передает Trend со ссылкой на Прайм.

В понедельник пользователи чат-бота сообщали о масштабных сбоях в его работе. Жалобы начали поступать в 11.50. Пик пришелся на 12.21, когда количество жалоб превысило тысячу только в США. Сбои наблюдались также в Великобритании, Канаде и Израиле.

"Некоторые пользователи могли видеть имена и фамилии других активных пользователей, а также их адреса электронной почты, платежные адреса, последние четыре цифры (только) кредитных карт и их сроки действия", — говорится в заявлении компании OpenAI на ее официальном сайте.

В компании отметили, что данная ошибка была обнаружена в понедельник, из-за нее некоторые электронные письма с подтверждением подписки на ChatGPT были отправлены не тем пользователям. В письмах содержались последние четыре цифры номеров кредитных карт других пользователей, однако полные номера кредитных карт "не отображались".

В общей сложности, согласно заявлению компании-разработчика чат-бота, утечка данных затронула около 1,2% подписчиков ChatGPT. При этом в заявлении OpenAl данный показатель был назван "крайне низким".

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, набрал популярность после запуска в конце ноября, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. В конце января компания Microsoft заявила, что инвестирует "миллиарды долларов" в OpenAI. Ранее, 14 марта, OpenAI представила новую мультимодальную модель искусственного интеллекта GPT-4, способную распознавать как текст, так и изображения, а также решать сложные задачи с большей точностью.