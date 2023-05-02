Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Не менее шести человек погибли в американском Иллинойсе в ДТП из-за пыльной бури

США Материалы 2 мая 2023 05:12 (UTC +04:00)
Не менее шести человек погибли в американском Иллинойсе в ДТП из-за пыльной бури

Читайте Trend в

Пыльная буря в американском штате Иллинойс в понедельник стала причиной многочисленных автомобильных аварий, в результате которых погибли, по меньшей мере, шесть человек, передает Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"По меньшей мере, шесть человек погибли, более 30 человек (...) доставлены в больницы с травмами", - сообщили в полиции штата.

По данным полицейских, в ДТП участвовали "от 40 до 60 автомобилей и несколько тягачей с прицепами, два из которых загорелись".

"Причиной аварий стал сильный ветер, сдувающий пыль с сельхозполей по обе стороны дороги, что привело к нулевой видимости", - отмечают в полиции.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости