Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Блинкен обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главами МИД Великобритании и Германии

США Материалы 15 апреля 2024 07:21 (UTC +04:00)
Блинкен обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главами МИД Великобритании и Германии

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министрами иностранных дел Великобритании и Германии важность предотвращения эскалации на Ближнем Востоке.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США.

В документе говорится, что в ходе телефонного разговора Блинкен обсудил удар Ирана по территории Израиля с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном и министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. "Они согласились с важностью решительного осуждения этих нападений и предотвращения дальнейшей эскалации напряженности в регионе", - говорится в сообщении.

Блинкен также подтвердил приверженность США защите Израиля.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости