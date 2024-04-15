Блинкен обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главами МИД Великобритании и Германии

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министрами иностранных дел Великобритании и Германии важность предотвращения эскалации на Ближнем Востоке.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США.

В документе говорится, что в ходе телефонного разговора Блинкен обсудил удар Ирана по территории Израиля с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном и министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. "Они согласились с важностью решительного осуждения этих нападений и предотвращения дальнейшей эскалации напряженности в регионе", - говорится в сообщении.

Блинкен также подтвердил приверженность США защите Израиля.