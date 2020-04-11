МВД Азербайджана о предвзятости заявлений оппозиции

БАКУ /Trend/ - Утверждения некоторых представителей оппозиции о том, что якобы злоупотребляя объявленным в стране режимом карантина, полиция арестовывает под различными предлогами оппозиционеров, представителей независимых медиа, полностью предвзяты и являются шантажом.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, сказал начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов.