МВД Азербайджана о предвзятости заявлений оппозиции
БАКУ /Trend/ - Утверждения некоторых представителей оппозиции о том, что якобы злоупотребляя объявленным в стране режимом карантина, полиция арестовывает под различными предлогами оппозиционеров, представителей независимых медиа, полностью предвзяты и являются шантажом.
Об этом, как сообщает в субботу Trend, сказал начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов.
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