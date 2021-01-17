Комиссия минобороны Азербайджана не имеет полномочий по выдаче удостоверения ветерана - Анар Эйвазов

БАКУ /Trend/ - Комиссия при минобороны Азербайджана не имеет полномочий по присвоению звания или выдаче удостоверения ветерана для демобилизованных лиц.

Как передает в воскресенье Trend, об этом сообщил официальный представитель минобороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

"Мы просим граждан не обращаться по этому поводу в комиссию", - сказал он.

(Автор: Джейхун Алекберов)