Комиссия минобороны Азербайджана не имеет полномочий по выдаче удостоверения ветерана - Анар Эйвазов

Азербайджан 17 января 2021 12:56 (UTC+04:00)
Комиссия минобороны Азербайджана не имеет полномочий по выдаче удостоверения ветерана - Анар Эйвазов

БАКУ /Trend/ - Комиссия при минобороны Азербайджана не имеет полномочий по присвоению звания или выдаче удостоверения ветерана для демобилизованных лиц.

Как передает в воскресенье Trend, об этом сообщил официальный представитель минобороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

"Мы просим граждан не обращаться по этому поводу в комиссию", - сказал он.

(Автор: Джейхун Алекберов)

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