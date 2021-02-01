Вакцинацию пройдут и заключенные - минюст Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В системе министерства юстиции Азербайджана продолжаются меры по пресечению распространения коронавируса.

Об этом в понедельник сказала Trend глава Управления по правам человека и связям с общественностью минюста Айнур Сабитова.

По ее словам, до сегодняшнего дня в системе юстиции были проведены 40 291 тест на коронавирус: "В настоящее время в системе юстиции и исправительных учреждениях очень мало случаев инфицирования, санитарно-эпидемиологическая ситуация контролируется. В данный момент вакцинацию проходит медперсонал".

Сабитова отметила, что будут вакцинированы и заключенные: "Но точной информации о том, когда начнется их вакцинация, пока нет. Этот процесс осуществляется по графику, составленному Оперативным штабом при Кабмине. В соответствии с графиком будет проведена вакцинация и заключенных".

Она добавила, что в исправительных учреждениях Пенитенциарной службы разрешены свидания заключенных с членами семьи, для чего созданы условия в соответствии с карантинными требованиями.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)