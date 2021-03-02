Репортаж с судна-парома типа Ro-Pax, сданного в эксплуатацию Президентом Ильхамом Алиевым

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев первого марта принял участие в церемониях сдачи в эксплуатацию построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) перевозящего пассажиров, автомобили и железнодорожные вагоны судна-парома типа Ro-Pax "Азербайджан" и спуска на воду судна-парома аналогичного назначения "Академик Зарифа Алиева".

Как передает во вторник Trend, суда типа Ro-Pax имеют максимальную грузоподъемность при минимальной посадке.

Концепция и инженерно-проектная работа считающегося уникальным проекта, в рамках которого впервые сданы в эксплуатацию на Каспии новые суда - паромы типа Ro-Pax, были подготовлены Морским инженерным бюро "Одесса" при тесном участии специалистов ASCO.

Длина судов типа Ro-Pax составляет около 154,5 метров, ширина – 17,7 метров, а высота - 7,5 метров. Суда с экипажем в количестве 30 человек могут плыть со скоростью 14 узлов. Новые суда типа Ro-Pax по грузоподъемности больше, чем существующие паромы на Каспии, и способны перевозить 100 пассажиров, 56 вагонов-цистерн или 50 большегрузных автомобилей. При этом корабли оснащены грузовым лифтом, вертолетной площадкой, системой волнового уравновешивания и двумя тяговыми локомотивами.

Суда-паромы типа Ro-Pax флота ASCO, являясь важным звеном в цепочке грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, соединят по водному маршруту железные дороги на восточном и западном берегах Каспийского моря, послужат более эффективному использованию географического положения и транзитного потенциала Азербайджана.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)