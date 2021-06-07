В Азербайджане уголовное дело против еще 13 членов армянской террористической группировки направлено в суд (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане уголовное дело в отношении еще 13 членов армянской террористической группировки направлено в суд.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, об этом говорится в совместной информации СГБ и Генеральной прокуратуры.

Подчеркивается, что, как сообщалось ранее, завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности в отношении обезоруженных 13 декабря 2020 года в результате антитеррористической операции СГБ членов армянских вооруженных формирований, которые после объявления о прекращении огня, оговоренного подписанным Азербайджаном, Россией и Арменией 10 ноября 2020 года трехсторонним заявлением, незаконно и тайно проникнув на территорию Азербайджана, заняли позицию в лесном массиве в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района и совершили террористическо-подрывные и другие преступные действия против военнослужащих и мирных жителей Азербайджана.

«Проведенным следствием было установлено, что группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие детали к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, создали не предусмотренные законодательством вооруженные формирования. Члены этих вооруженных формирований 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в виде организованной группы, заняли боевые позиции в лесной и другой местностях в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района и за период до 13 декабря 2020 года совершили нападения на предприятия, учреждения и организации, а также на отдельных лиц, организовали взрывы, пожары и осуществили другие террористические действия, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, с целью нарушения общественной безопасности, сеяния паники среди населения или оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти Азербайджана или международными организациями.

Ранее общественность была проинформирована о том, что следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении 14 членов этого незаконного вооруженного формирования, было завершено и вместе с обвинительным заключением было направлено для рассмотрения в суд.

Теперь было завершено следствие по уголовному делу, возбужденному в связи с вышеуказанными фактами в отношении других членов незаконного вооруженного формирования Ованесяна Айказа Корюновича, Манукяна Вараздата Амушавановича, Степаняна Давида Степановича, Тосуняна Левана Ашотовича и других, в целом 13 обвиняемых, по статьям 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, и вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем Генерального прокурора Азербайджана, было направлено для рассмотрения в суд.

Предварительное следствие по соответствующему уголовному делу в отношении других членов вышеуказанного вооруженного формирования завершено, осуществляется ознакомление с материалами дела», – говорится в информации.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)