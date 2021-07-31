Сотрудники МЧС Азербайджана участвуют в тушении лесных пожаров в Турции (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева первая группа пожарных МЧС прибыла в братскую Турцию 31 июля для тушения и предотвращения распространения лесных пожаров.

Как сообщает в субботу Trend, они уже приступили к тушению пожаров.

Отметим, что азербайджанская сторона направила 500 человек личного состава МЧС, вертолеты, а также необходимое оборудование для тушения пожаров в братской стране.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)