Культурные связи между Азербайджаном и Ираном получат еще большее развитие - Анар Керимов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Ираном, наряду с политическими и экономическими связями, разовьются еще больше и культурные связи.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов на совместной пресс-конференции в понедельник в Тегеране с министром культуры и исламского наследия Ирана Мохаммедом Мехди Эсмаили.

По словам Керимова, у культурного сотрудничества большой потенциал.

"Сегодня мы с моим иранским коллегой провели обсуждения во многих областях, в частности в областях литературы, проведения книжных выставок, в сферах кино и театра, проведения Дней культуры, сохранения культурного наследия. Используя преимущество дружественных отношений, мы будем развивать культурное сотрудничество. Было обсуждено возвращение культуры в Карабах - на эту освобожденную от оккупации исконную азербайджанскую землю. Также было обсуждено сотрудничество с Ираном в этой области, в частности совместные проекты Ирана и Азербайджана в рамках объявления города Шуша культурной столицей. Уверен, что этот визит и сегодняшние полезные обсуждения укрепят наше сотрудничество в области культуры", - сказал он.

Пригласив иранского коллегу в Азербайджан, Керимов отметил, что в рамках визита министра культуры Ирана в Азербайджан между двумя странами будет подписана программа обмена в области культуры.

(Перевод: Нубар Кулузаде)