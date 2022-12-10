Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

ЕС активно работает над созданием доверия между Азербайджаном и Арменией - Тойво Клаар

Азербайджан Материалы 10 декабря 2022 13:25 (UTC +04:00)
ЕС активно работает над созданием доверия между Азербайджаном и Арменией - Тойво Клаар

Читайте Trend в

Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - ЕС активно работает над созданием доверия между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сказал специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар на Всемирном форуме TRT в Стамбуле, передает Trend в субботу со ссылкой на публикацию TRT World Forum в Twitter.

По словам Клаара, существует возможность для установления мира.

Он отметил, что после 30 лет конфликта требуется много усилий для создания доверия, и ЕС должен предпринять больше шагов для достижения этой цели.

"Лидерство необходимо с обеих сторон - как со стороны Баку, так и Еревана. Речь идет не только о приложении усилий руководителями двух государств, но и принятии мер, чтобы создать доверие между населением, обществами двух стран", - сказал Клаар.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости